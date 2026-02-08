صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور: پولیس نے گمشدہ بچی عدن کو بحفاظت والد کے حوالے کر دیا

  • سرگودھا
شاہ پور (نمائندہ دنیا) شاہ پور پولیس نے گمشدہ عدن، سکنہ خوشاب، کو بحفاظت اس کے والد کے حوالے کر دیا۔ بچے کے گمشدہ ہونے پر والدین نے تلاش کی، اور جب بچی نہ ملی تو والد نے 15 کال کے ذریعے پولیس سے مدد طلب کی۔

پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سوشل میڈیا پر اطلاعات جاری کیں، مساجد میں اعلانات کروائے اور پولیس کو الرٹ کیا۔ شاہ پور پولیس کی کوششوں کے بعد پولیس پٹرولنگ ٹیم نے بچی کو ڈھونڈ نکالا اور والد کے حوالے کر دیا۔بچی کے بحفاظت ملنے پر والد نے ایس ایچ او رانا عاصم اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دُعائیں کیں۔

 

