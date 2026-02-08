صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک آصف بھا کیخلاف مخالفین کا پراپیگنڈہ ناکام ہوگا:ملک رضوان بھا

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا) پنجاب اسمبلی کے رکن اور سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھا کے کوآرڈینیٹر اور ممتاز قانون دان ملک رضوان بھا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ علاقہ اور عوام کی بے لوث خدمت ملک محمد آصف بھا کا طرۂ امتیاز ہے ۔ انہوں نے گزشتہ بیس برسوں میں ضلع خوشاب میں عوامی خدمات کا نیا ریکارڈ قائم کیا، جس کی وجہ سے انہیں شہنشاہِ تعمیرات کے نام سے پکارا جاتا ہے ۔میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک آصف بھا ضلع خوشاب کی قدآور سیاسی شخصیت ہیں، ان کی عوامی خدمات اور صلاحیتوں کو چیلنج کرنا کسی بھی سیاسی بونے کی بس کی بات نہیں۔ ملک آصف بھا کے خلاف چلائی جانے والی مخالفین کی پراپیگنڈہ مہم ان کی عوامی مقبولیت پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔

