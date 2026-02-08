این اے 88 میں ترقیاتی عمل جاری رہے گا:سمیع الحق اعوان
خوشاب (نمائندہ دنیا) آئی پی پی یوتھ ونگ شمالی پنجاب کے رہنما ملک سمیع الحق اعوان نے کہا ہے کہ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مواصلات انجینئر گل اصغر بگھور نے تھل، مہاڑ اور کدھی سمیت این اے 88 کے تمام علاقوں کے مکینوں کے معیارِ زندگی کو بلند کرنے کا عزم کر رکھا ہے ۔
ان شاء اللہ پورے حلقے میں ڈویلپمنٹ کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام ترقیاتی سکیموں کی وہ خود براہ راست مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی منصوبے کے سرخ فیتے کی لپیٹ میں آنے کا کوئی خدشہ نہیں۔ ان شاء اللہ تمام ترقیاتی سکیمیں معینہ مدت میں پایۂ تکمیل تک پہنچیں گی۔ گزشتہ دو سالوں میں حلقہ این اے 88 میں یادگار ترقیاتی کام ہوئے ہیں ۔