سانحہ اسلام آبادکے شہدا کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک : اسامہ غیاث میلہ
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) ممبر قومی اسمبلی اسامہ غیاث میلہ نے اسلام آباد میں نمازِ جمعہ کے دوران ہونے والے خودکش دھماکے کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک واقعہ پوری قوم کو سوگوار کر گیا ہے اور ہم اپنے متاثرہ بھائیوں اور شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔اسامہ غیاث میلہ نے کہا کہ دشمنانِ اسلام اور دشمنانِ پاکستان کی یہ بزدلانہ کارروائی کسی صورت قابلِ برداشت نہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے ۔