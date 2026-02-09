ترلائی مسجد خودکش دھماکہ مذہبی انتشار پھیلانے کی سازش ہے :میاں بلال طارق
خوشاب (نمائندہ دُنیا)مرکزی جمعیت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم میاں بلال طارق نے اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ مذہبی انتشار پھیلانے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کو سبوتاژ کرنے کی گھناؤنی سازش ہے ۔
اس افسوسناک سانحے میں درجنوں نمازیوں کا شہید اور سو سے زائد افراد کا زخمی ہونا پوری قوم کے لیے باعثِ رنج و الم ہے ۔میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے میاں بلال طارق نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ریاست اور ریاستی اداروں کی اولین ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بعض نادیدہ قوتیں ایک مرتبہ پھر ملک و قوم کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم قوم، افواجِ پاکستان اور سیکیورٹی ادارے ان مذموم عزائم کو ناکام بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔۔ میاں بلال طارق نے واضح کیا کہ ملک بھر کی مذہبی و سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔