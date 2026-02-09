کالاباغ میں ہڑتال نہیں ہوئی ،تاجروں نے حمایت نہیں کی چو دھری مطیع اللہ آرائیں
کالاباغ (نمائندہ دنیا )کالاباغ میں 8 فروری کی ہڑتال مسترد کاروبار معمول کے مطابق کھلے رہے انجمن تاجران کالاباغ نے 8 فروری کو دی جانے والی ہڑتال کی کال کو مسترد کرتے ہوئے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا۔
تفصیلات کے مطابق کالاباغ میں تمام مارکیٹیں اور کاروباری مراکز معمول کے مطابق کھلے رہے انجمن تاجران کالاباغ کے سابق صدر چو دھری مطیع اللہ آرائیں نے کہا ہے کہ ہڑتال سے تاجر اور عوام متاثر ہوتے ہیں اور معیشت کو نقصان پہنچتا ہے ۔تاجر امن، استحکام اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے حامی ہیں اس لئے شہر میں کسی قسم کی بندش یا شٹر ڈاؤن کی حمایت نہیں کی ۔