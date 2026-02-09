صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش:مخالفین کا شہری پر تشدد، سنگین نتائج کی دھمکیاں

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کو فائرنگ کرتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا جانے لگا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ غلام محمد آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے راشد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے سابقہ رنجش کی بناء پر گن پوائنٹ پر اسے قابو کرلیا۔

 اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے ساتھ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے فائرنگ کر دی ۔ جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ، بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے موقع سے فرار ہوگئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

