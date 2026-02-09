کلورکوٹ کے نجی سکول میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد
کلورکوٹ (نمائندہ دُنیا) کلورکوٹ کا نجی سکول ننھے نونہالوں کی معیاری تعلیم اور بہترین کردار سازی میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے ، ادارے کے شاندار تعلیمی نتائج اس کی اعلیٰ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
ان خیالات کا اظہار سکول ٹ کی پرنسپل و ڈائریکٹر جویریہ ممتاز ملک نے تقسیمِ انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے تاکہ طلبہ نہ صرف تعلیمی میدان میں نمایاں ہوں بلکہ اخلاقی اقدار سے بھی آراستہ ہوں۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔