مدرسہ علی المرتضیٰ میں تقریبِ تکمیلِ قرآن و دستارِ فضیلت 20 حفاظ کی دستار بندی

  • سرگودھا
مدرسہ علی المرتضیٰ میں تقریبِ تکمیلِ قرآن و دستارِ فضیلت 20 حفاظ کی دستار بندی

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دُنیا)مدرسہ علی المرتضی فاروقہ میں عظیم الشان تقریبِ تکمیلِ قرآن و دستارِ فضیلت منعقد ہوئی، جس میں دینی ماحول اور روحانی کیفیت دیدنی تھی۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی مفتی عبدالقدوس جبکہ صدارت مفتی شاہد مسعود نے کی۔

ٍاس موقع پر 20 حفاظِ کرام کو دستارِ فضیلت پہنائی گئی۔تقریب میں ایک خوشگوار اور قابلِ ذکر پہلو یہ رہا کہ اہل سنت والجماعت کے اس مدرسہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلِ تشیع طالب علم ہادی الحسن نے بھی قرآنِ پاک حفظ کیا، جس پر شرکاء نے اسے بین المسالک ہم آہنگی کی روشن مثال قرار دیا۔ ہادی الحسن تقریب کے دوران خصوصی توجہ کا مرکز رہے اور شرکاء نے ان کے جذبے کو سراہا۔ آخر میں ملکی سلامتی، امتِ مسلمہ اور طلبہ کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔

 

