مثبت جمہوری روایات کے فروغ سے ہی ترقی ممکن ہے : ملک ذیشان اسلم اعوان
خوشاب (نمائندہ دُنیا)پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنما اور دامن مہاڑ کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے مثبت جمہوری روایات کا فروغ ناگزیر ہے ۔ قومی سیاست میں کرپشن، تشدد اور انتقامی کارروائیاں جمہوریت کے لیے زہرِ قاتل ہیں، جن کے خاتمے کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان کے سیاسی کلچر میں آنے والی منفی تبدیلیوں نے وطنِ عزیز کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا ہے ۔ اس نقصان کے ازالے کے لیے تمام محب وطن اور جمہوری قوتوں کو اجتماعی سوچ کے تحت اپنا سیاسی اور پارلیمانی کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ ذمہ داری کسی ایک سیاسی جماعت تک محدود نہیں بلکہ حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ سیاسی رویوں میں برداشت، رواداری اور جمہوری اقدار کو فروغ دیں۔