جامعہ امام بخاری اہلحدیث کے زیر اہتمام آج تقریب تکمیلِ صحیح بخاری و تقسیمِ اسناد

  • سرگودھا
جامعہ امام بخاری اہلحدیث کے زیر اہتمام آج تقریب تکمیلِ صحیح بخاری و تقسیمِ اسناد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جامعہ امام بخاری اہلحدیث مقام حیات سرگودھا کے زیر اہتمام 19 ویں سالانہ \"تقریب تکمیلِ صحیح بخاری و تقسیمِ اسناد\" آج بروز پیر، 9 فروری 2026 کو قصرِ انبالہ کچہری روڈ سرگودھا میں منعقد ہوگی۔

تقریب کی صدارت امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سینیٹر، محسن جماعت ، مبلغِ اسلام، فضیل الشیخ مولانا حضرت سینیٹر حافظ عبدالکریم کریں گے ، جبکہ جید عالمِ دین، فضیل الشیخ بقیتہ السلف مولانا ارشاد الحق اثری ا?ف فیصل آباد درس حدیث پیش کریں گے ۔ملک محمد منصب اعوان اور چوہدری محمد داؤد سمیت اس پروقار تقریب میں ملک بھر سے جید علماء کرام، دانشور اور سماجی شخصیات شرکت کریں گی۔ 

 

