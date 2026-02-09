صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر اسد اعوان کی ٹرین حادثہ میں ناگہانی وفات پر پی ایم اے پی ایچ اے کا تعزیتی اجلاس

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈاکٹر اسد اعوان کی ٹرین حادثہ میں ناگہانی وفات پر پی ایم اے سرگودھا اور پی ایچ اے سرگودھا کا تعزیتی اجلاس زیر صدارت ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ منعقد ہوا۔

جس میں مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی اور لواحقین کے لئے صبر و جمیل کی دعا کی گئی۔ اجلاس میں ڈاکٹر غلام حسین فیضی’ ڈاکٹر فواد حسین’ ڈاکٹر خواجہ فرحت اقبال’ ڈاکٹر محمد آصف چوہدری’ ڈاکٹر عرفان فرید’ ڈاکٹر اقبال بھلوانہ ’ ڈاکٹر ظفر حیات میکن’ ڈاکٹر عابد خان’ ڈاکٹر کیپٹن عمر حیات بچہ’ ڈاکٹر طاہر منیر سمیت دیگر ڈاکٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 

 

