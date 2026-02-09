صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجودہ حکومت کی کوئی پالیسی بھی قوم کو سمجھ نہیں آرہی،راجہ عبدالوہاب

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)معروف سیاسی سماجی شخصیت راجہ عبدالوہاب نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی کوئی پالیسی بھی قوم کو سمجھ نہیں آرہی ایک طرف ملک میں بھوک بھنگڑے ڈال رہی ہے۔

دوسری طرف بسنت جیسے تہوار منانے کے لیے صوبہ بھر میں تین دن کی چھٹی دے دی گئی اس طرح مقروض قوم مزید قرض کے تلے دبے گی کیونکہ جب اشرفیہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے بسنت پر صوبہ بھر میں تین دن کاروبار بند کر دے تو پھر اس ملک کا اﷲ ہی حافظ ہے ،راجہ عبدالوہاب نے کہا کہ پوری قوم حکومتی فیصلوں سے تنگ نظر آرہی ہے ۔

 

