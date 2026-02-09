قومیں چند سڑکیں پل نالیاں گٹر بنانے سے ترقی نہیں کرتی ، ملک عرفان حیدر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر مرکزی انجمن تاجران کار خانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا کہ اس وقت خطہ میں سب سے زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری پاکستان میں ہے۔
قومیں چند سڑکیں پل نالیاں گٹر بنانے سے ترقی نہیں کرتی قومیں تعلیم صحت اور بلا تفریق انصاف کی فراہمی سے عروج پاتی ہیں بدقسمتی سے یہ تمام چیزیں پاکستان میں اشرافیہ کے لیے ہیں غریب تو اپنے حق کے لیے بھی دھکے کھانے پر مجبور ہے حضرت علی کرم اﷲ وجہہ کا ارشاد پاک ہے۔ کفر کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے ظلم کا نہیں پاکستان میں ادارے جس طرح تاجروں پر ظلم کر رہے ہیں ان حالات میں کوئی بھی تاجر پاکستان میں کام کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آرہا۔