صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومیں چند سڑکیں پل نالیاں گٹر بنانے سے ترقی نہیں کرتی ، ملک عرفان حیدر

  • سرگودھا
قومیں چند سڑکیں پل نالیاں گٹر بنانے سے ترقی نہیں کرتی ، ملک عرفان حیدر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر مرکزی انجمن تاجران کار خانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا کہ اس وقت خطہ میں سب سے زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری پاکستان میں ہے۔

قومیں چند سڑکیں پل نالیاں گٹر بنانے سے ترقی نہیں کرتی قومیں تعلیم صحت اور بلا تفریق انصاف کی فراہمی سے عروج پاتی ہیں بدقسمتی سے یہ تمام چیزیں پاکستان میں اشرافیہ کے لیے ہیں غریب تو اپنے حق کے لیے بھی دھکے کھانے پر مجبور ہے حضرت علی کرم اﷲ وجہہ کا ارشاد پاک ہے۔ کفر کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے ظلم کا نہیں پاکستان میں ادارے جس طرح تاجروں پر ظلم کر رہے ہیں ان حالات میں کوئی بھی تاجر پاکستان میں کام کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آرہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بکر منڈی: 205 کلو گوشت تلف، کیمیکل ڈرم،دیگر سامان ضبط

بار ایسوسی ایشنز کیلئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دیدی گئی

ہلالِ احمر ہسپتال:250 بستروں پر مشتمل نئے بلاک کا سنگِ بنیاد

کسی حملے کا سلفی سکول آف تھاٹ سے کوئی تعلق نہیں، ہشام الٰہی

میٹرو سروس میں عوام کا رش

1354 حادثات پرریسپانڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر