مقروض قوم کیلئے سب سے اہم مسئلہ معیشت کی مضبوطی ہوتا ہے ،میاں عمران
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر میاں محمد عمران نے کہا ہے کہ مقروض قوم کے لیے سب سے اہم مسئلہ معیشت کی مضبوطی ہوتا ہے جس کی طرف حکومت توجہ دینے کی بجائے لوگوں کو بے روزگار کرنے پر لگی ہے جس کی وجہ سے پاکستان خصوصاً صوبہ پنجاب میں چھوٹے کاروباری حضرات کو بے روزگار کیا جا رہا ہے اور اس کا خمیازہ آنے والے دنوں میں پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا ۔
تاجر جہاں پریشان ہے وہاں کاشت کار کو اپنی لاگت کا اصل زر نہیں مل رہا ان حالات میں جہاں تاجروں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہاں پر زرعی ملک میں زراعت بھی ختم ہوتی نظر آرہی ہے۔