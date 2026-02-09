صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف آف آرمی اسٹاف انٹرڈویژنل ہاکی چیمپئن شپ آج سے شروع

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیف آف آرمی اسٹاف انٹرڈویژنل ہاکی چیمپئن شپ آج 9فروری کو آسٹرٹرف ہاکی گراؤنڈ میلہ منڈی روڈ پر شروع ہو گی۔

جس میں قومی سطح کے مقابلوں کا آغاز کرتے ہوئے 9 ڈویڑنز کی ٹیمیں شرکت کررہی ہیں جن میں ہر ٹیم 18 کھلاڑیوں اور 3 آفیشلز پر مشتمل ہوگی اس چیمپین شپ میں ٹیکنیکل آفیشلز، اولمپئنز اور سابق انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی شرکت بھی متوقع ہے یہ چیمپئن شپ 14 فروری تک جاری رہے گی۔جس کے لئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کمشنر حافظ شوکت علی نے کہا کہ قومی ہاکی ایونٹ کی میزبانی پر اہلیان سرگودہا کو فخر ہے ۔ 

 

