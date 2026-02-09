چیف آف آرمی اسٹاف انٹرڈویژنل ہاکی چیمپئن شپ آج سے شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیف آف آرمی اسٹاف انٹرڈویژنل ہاکی چیمپئن شپ آج 9فروری کو آسٹرٹرف ہاکی گراؤنڈ میلہ منڈی روڈ پر شروع ہو گی۔
جس میں قومی سطح کے مقابلوں کا آغاز کرتے ہوئے 9 ڈویڑنز کی ٹیمیں شرکت کررہی ہیں جن میں ہر ٹیم 18 کھلاڑیوں اور 3 آفیشلز پر مشتمل ہوگی اس چیمپین شپ میں ٹیکنیکل آفیشلز، اولمپئنز اور سابق انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی شرکت بھی متوقع ہے یہ چیمپئن شپ 14 فروری تک جاری رہے گی۔جس کے لئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کمشنر حافظ شوکت علی نے کہا کہ قومی ہاکی ایونٹ کی میزبانی پر اہلیان سرگودہا کو فخر ہے ۔