دہشت گر د ی پاکستا ن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے ،رائے منیر احمد کھرل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے اسلام آباد سانحہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گر د ی پاکستا ن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔

 د ہشت گر د ی کے نا سو ر کو جڑسے ا کھاڑ نے کیلئے ہما ر ی افوا ج کی قر با نیاں ہر حوا لہ سے لا ئق تحسین ہیں بلو چستا ن میں بھارتی حما ئت یافتہ دہشت گر د وں کے خلاف سیکورٹی فور سز کا آ پر یشن رد فتنہ و ن کا میا بی سے مکمل کر لیا گیا ا س آ پریشن میں 216بھارتی حما ئت یافتہ دہشت گر د کیفر کر دا ر کو پہنچے ۔ 

 

