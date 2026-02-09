دہشت گر د ی پاکستا ن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے ،رائے منیر احمد کھرل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے اسلام آباد سانحہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گر د ی پاکستا ن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔
د ہشت گر د ی کے نا سو ر کو جڑسے ا کھاڑ نے کیلئے ہما ر ی افوا ج کی قر با نیاں ہر حوا لہ سے لا ئق تحسین ہیں بلو چستا ن میں بھارتی حما ئت یافتہ دہشت گر د وں کے خلاف سیکورٹی فور سز کا آ پر یشن رد فتنہ و ن کا میا بی سے مکمل کر لیا گیا ا س آ پریشن میں 216بھارتی حما ئت یافتہ دہشت گر د کیفر کر دا ر کو پہنچے ۔