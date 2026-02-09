نوجوا نو ں کو ر و ز گا ر کی فراہمی حکو مت کی ا و لین ترجیح ہو نی چا ہیے ،شفیق الرحمن ودیگر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن چیئرمین ا نجمن تاجرا ن سرگودہا کینٹ میاں حسان سعید صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م و ڑائچ نے کہا۔۔۔
ہے کہ عالمی بینک کے سر بر ا ہ کا یہ کہنا کہ پاکستا ن کو اپنی نوجوا ن آ با د ی کو معاشی طاقت میں بد لنے کیلئے ا گلے 10بر سوں میں 3کر و ڑ نو کر یا ں پیدا کر نا ہو ں گی اور ا گر رو ز گا ر کے نئے مو اقعے فراہم نہ کیے گئے تو ملک سما جی عد م استحکا م سے دو چا ر ہو سکتا ہے عالمی بینک کے صد ر یہ بیا ن ملکی پالیسی سازوں کے لیے ایک کھلی وا ر ننگ ہے نوجوا نو ں کو ر و ز گا ر کے مو اقعوں کی فراہمی حکو مت کی ا و لین ترجیح ہو نی چا ہیے ۔