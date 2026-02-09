صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوا نو ں کو ر و ز گا ر کی فراہمی حکو مت کی ا و لین ترجیح ہو نی چا ہیے ،شفیق الرحمن ودیگر

  • سرگودھا
نوجوا نو ں کو ر و ز گا ر کی فراہمی حکو مت کی ا و لین ترجیح ہو نی چا ہیے ،شفیق الرحمن ودیگر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن چیئرمین ا نجمن تاجرا ن سرگودہا کینٹ میاں حسان سعید صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م و ڑائچ نے کہا۔۔۔

 ہے کہ عالمی بینک کے سر بر ا ہ کا یہ کہنا کہ پاکستا ن کو اپنی نوجوا ن آ با د ی کو معاشی طاقت میں بد لنے کیلئے ا گلے 10بر سوں میں 3کر و ڑ نو کر یا ں پیدا کر نا ہو ں گی اور ا گر رو ز گا ر کے نئے مو اقعے فراہم نہ کیے گئے تو ملک سما جی عد م استحکا م سے دو چا ر ہو سکتا ہے عالمی بینک کے صد ر یہ بیا ن ملکی پالیسی سازوں کے لیے ایک کھلی وا ر ننگ ہے نوجوا نو ں کو ر و ز گا ر کے مو اقعوں کی فراہمی حکو مت کی ا و لین ترجیح ہو نی چا ہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بکر منڈی: 205 کلو گوشت تلف، کیمیکل ڈرم،دیگر سامان ضبط

بار ایسوسی ایشنز کیلئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دیدی گئی

ہلالِ احمر ہسپتال:250 بستروں پر مشتمل نئے بلاک کا سنگِ بنیاد

کسی حملے کا سلفی سکول آف تھاٹ سے کوئی تعلق نہیں، ہشام الٰہی

میٹرو سروس میں عوام کا رش

1354 حادثات پرریسپانڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر