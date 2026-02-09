صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3شہید کانسٹیبلوں کی برسی ،قبروں پر افسروں کی فاتحہ خوانی

  • سرگودھا
3شہید کانسٹیبلوں کی برسی ،قبروں پر افسروں کی فاتحہ خوانی

3شہید کانسٹیبلوں کی برسی ،قبروں پر افسروں کی فاتحہ خوانی مزارات پر پھولوں کی چادریں ،شہداء پولیس ہمارا سرمایۂ افتخار :ڈی پی او خوشاب

خوشاب (نمائندہ دُنیا)خوشاب کے سرحدی چیک پوسٹ قدرت آباد پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبلوں کی برسی کے موقع پر خوشاب پولیس کے افسران نے شہداء کے مزارات پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پولیس دستوں نے ڈی پی او خوشاب کی جانب سے مزارات پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور سلامی پیش کی۔پولیس افسران اور اہلکاروں نے شہداء ہیڈ کانسٹیبل ظفر اقبال، کانسٹیبل یاسر عرفات، کانسٹیبل محمد الیاس اور کانسٹیبل غلام عباس کے گھروں میں بھی حاضری دی اور ان کے لواحقین سے ملاقات کی۔ شہداء کے ورثاء کو نقد امداد اور تحائف پیش کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منشیات مافیاز اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف موثر کارروائی کی ہدایت

گورنرہاؤس میں اجلاس ،رمضان المبارک کے انتظامات پر غور

گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بہتات ، بچوں، خواتین اور معمر افراد کی زندگیوں کو شدید خطرات

کیمیکل زدہ دودھ فروخت کرنے والے دو ملزمان گرفتار

گھروں میں ڈکیتی کرنے والا 4رکنی گروہ گرفتار

شجرکاری کی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر