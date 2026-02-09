3شہید کانسٹیبلوں کی برسی ،قبروں پر افسروں کی فاتحہ خوانی
3شہید کانسٹیبلوں کی برسی ،قبروں پر افسروں کی فاتحہ خوانی مزارات پر پھولوں کی چادریں ،شہداء پولیس ہمارا سرمایۂ افتخار :ڈی پی او خوشاب
خوشاب (نمائندہ دُنیا)خوشاب کے سرحدی چیک پوسٹ قدرت آباد پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبلوں کی برسی کے موقع پر خوشاب پولیس کے افسران نے شہداء کے مزارات پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پولیس دستوں نے ڈی پی او خوشاب کی جانب سے مزارات پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور سلامی پیش کی۔پولیس افسران اور اہلکاروں نے شہداء ہیڈ کانسٹیبل ظفر اقبال، کانسٹیبل یاسر عرفات، کانسٹیبل محمد الیاس اور کانسٹیبل غلام عباس کے گھروں میں بھی حاضری دی اور ان کے لواحقین سے ملاقات کی۔ شہداء کے ورثاء کو نقد امداد اور تحائف پیش کیے گئے ۔