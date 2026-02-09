صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شٹر ڈائون نہ پہیہ جام،ہڑتال کی کام غیر موثر ثابت ہوگئی

  • سرگودھا
شٹر ڈائون نہ پہیہ جام،ہڑتال کی کام غیر موثر ثابت ہوگئی ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ،بازاروں میں خرید وفروخت

میانی نامہ نگار )میانی میں آٹھ فروری کی ہڑتال غیر مؤثر، معمولاتِ زندگی برقرار تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے آٹھ فروری کو دی گئی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال میانی میں غیر مؤثر ثابت ہوئی۔ شہر کے تمام بڑے اور چھوٹے بازار معمول کے مطابق کھلے رہے جبکہ خرید و فروخت کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ شہر میں اور مین روڈ پر ٹریفک بھی معمول کے مطابق رواں دواں رہی اور کسی قسم کی رکاوٹ دیکھنے میں نہیں آئی۔عوام کی بڑی تعدادنے روزمرہ سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رکھیں جس کے باعث ہڑتال کے اثرات نظر نہیں آئے ۔شہریوں کے مطابق کاروباری اور سماج سرگرمیوں میں تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے ہڑتال کی کال کو خاطر میں نہیں لایا۔ 

 

