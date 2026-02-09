صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیڑھ سال: 844 انڈسٹریل یونٹس رجسٹرڈ، ہزاروں افرادکوروزگار ملا

  • سرگودھا
ڈیڑھ سال: 844 انڈسٹریل یونٹس رجسٹرڈ، ہزاروں افرادکوروزگار ملا

ڈیڑھ سال: 844 انڈسٹریل یونٹس رجسٹرڈ، ہزاروں افرادکوروزگار ملا فیصل آباد میں صنعت بند ہونے کا تاثر بالکل غلط ہے :کمشنرراجہ جہانگیرکا خطاب

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)محکمہ لیبر نے فیصل آباد میں گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران 844 انڈسٹریل یونٹس کو رجسٹرڈ کیا جس کی بدولت ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہوئے ۔ یہ بات کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر رائے یاسین نے بریفنگ دیتے ہوئے بتائی۔انہوں نے بتایا کہ انڈسٹریل یونٹس کی باقاعدہ انسپکشن کا عمل بھی جاری ہے جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے مقررہ مراعات مزدوروں تک پہنچانے کے ساتھ رجسٹرڈ ورکرز کو سوشل سکیورٹی کارڈز بھی فراہم کئے جارہے ہیں۔کمشنر نے یونٹس کی رجسٹریشن اور انڈسٹری کے فعال ہونے کے عمل کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈویژنل انتظامیہ کاروباری افراد کو سازگار ماحول کی فراہمی کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے ،ڈویژن میں فعال اور غیر فعال انڈسٹریل یونٹس کی تفصیلات پر بریفنگ لیتے ہوئے واضح کیا کہ فیصل آباد میں صنعت بند ہونے اور مزدوروں کے بے روزگار ہونے کا تاثر بالکل غلط ہے ۔ متعلقہ محکموں کی نگرانی میں مزید انڈسٹریل یونٹس کی رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے جبکہ ایکسپورٹ گروتھ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منشیات مافیاز اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف موثر کارروائی کی ہدایت

گورنرہاؤس میں اجلاس ،رمضان المبارک کے انتظامات پر غور

گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بہتات ، بچوں، خواتین اور معمر افراد کی زندگیوں کو شدید خطرات

کیمیکل زدہ دودھ فروخت کرنے والے دو ملزمان گرفتار

گھروں میں ڈکیتی کرنے والا 4رکنی گروہ گرفتار

شجرکاری کی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر