اسلام آباد خودکش دھماکہ انسانیت کیخلاف جرم:انجمن جعفریہ
بے گناہ نمازیوں کو شہید کرنے والوں کو مسلمان کہنا درحقیقت مسلمانوں کی توہین دہشتگردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے ، ملک محمد اشرف ، وجاہت حسین
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دُنیا) انجمن جعفریہ فاروقہ کے صدر ملک محمد اشرف اور جنرل سیکرٹری حاجی وجاہت حسین نے مسجد اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے گناہ نمازیوں کو شہید کرنے والوں کو مسلمان کہنا درحقیقت مسلمانوں کی توہین ہے ۔ ایسے عناصر عالمِ اسلام کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں جن کا دینِ اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔اپنے مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ مسجد جیسے مقدس مقام کو نشانہ بنانا کھلی دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے ، جس نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا ہے ۔ انہوں نے وفاقی حکومت اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز اور بھرپور کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا مکمل سدباب ممکن بنایا جا سکے ۔انجمن جعفریہ کے رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان کے عوام امن پسند ہیں اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ان واقعات کے خاتمے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو ایک محفوظ اور پرامن ملک بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔