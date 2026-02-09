کلورکوٹ میں شٹر ڈاؤن و پہیہ جام ہڑتال نہ ہوسکی
کلورکوٹ (نمائندہ دُنیا)پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری کو دی گئی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی کال کو کلورکوٹ کے عوام اور تاجروں نے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ شہر بھر میں تمام بازار اور مارکیٹیں کھلی رہیں جبکہ سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں رہی، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ عوام نے ہڑتال کی کال کو پذیرائی نہیں دی۔تفصیلات کے مطابق کلورکوٹ کے مرکزی بازاروں، تجارتی مراکز اور لاری اڈہ میں کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں۔ لاری اڈہ کلورکوٹ سے مختلف شہروں کو جانے والی گاڑیاں حسبِ معمول چلتی رہیں، جبکہ کلورکوٹ۔بھکر روڈ اور کلورکوٹ۔سرگودھا روڈ پر بھی بڑی اور چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری رہی۔شہریوں اور دکانداروں کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے روزگار اور کاروبار عزیز ہیں، وہ سیاسی مفادات کی خاطر اپنے کاروبار بند نہیں کر سکتے ۔ شہریوں نے کہا کہ سیاست دانوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جبکہ عام آدمی کو روزی روٹی کمانا ہوتی ہے ۔