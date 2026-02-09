صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع کچہری عمارت کی بحالی ،تزئین وآرائش خزانے پر بوجھ

  • سرگودھا
ضلع کچہری عمارت کی بحالی ،تزئین وآرائش خزانے پر بوجھ

2020میں منصوبہ شروع،18کروڑ لاگت ،اب تک کام مکمل نہ ہوسکاتعمیر انتہائی سست روی سے جاری ،منصوبہ کی ابتدائی لاگت تین گنابڑھ چکی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع کچہری میں قائم برطانوی دور کی سرکاری عمارت کی پرانی شکل بحال کرنے اور اس کی تزئین و آرائش کا منصوبہ بد انتظامی اور متنازعہ معاملات کے باعث خزانے پر بوجھ بن کر رہ گیا ہے ،جبکہ پیشہ ورانہ مہارت کا فقدان منصوبہ کی افادیت پر سوالات اٹھانے لگا ہے ،،ذرائع کے مطابق سابق حکومت پنجاب کی جانب سے 2020میں والڈ سٹی اتھارٹی سے خصوصی معاہدہ کے بعد عمارت کی پرانی شکل بحال کرنے کیلئے تزئین و آرائش کا کام شروع ہوا،ساڑھے 18 کروڑ روپے کی ابتدائی لاگت سے شروع اس منصوبہ کی تکمیل کا وقت 18 ماہ طے تھی ،مگر بد قسمتی سے یہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا، ٹھیکیدار کی جانب سے کام کی رفتار پر انتظامیہ پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر تے ہوئے تعمیراتی کاموں کے معیار کی قلعی بھی کھول چکی ہے ، مبینہ طور پر ناقص میٹریل استعمال کرنے اور ڈنک ٹپاؤ پالیسی سے جہاں حکومتی میرٹ سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے وہاں اب تک ہونیوالے کاموں میں پیشہ ورانہ مہارت کا فقدان صاف ظاہر ہو رہا ہے ،یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر پرانے میٹریل کا بھی استعمال کیا گیاہے ،اور ڈیڈلائن گزرنے کے باوجود اسکی تعمیر انتہائی سست روی سے جاری ہے ،جس سے منصوبہ کی ابتدائی لاگت تین گنابڑھ چکی ہے اور اس میں اضافہ قومی خزانے پر اضافی بوجھ بنتا دکھائی دے رہا ہے ، اس عمارت میں ڈسٹرکٹ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے تمام شعبہ جات قائم ہیں ،ریونیو ڈیپارٹمنٹ حکام کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ براہ راست لاہور سے کنٹرول کیا جا رہا ہے ایسا کوئی میکنزم نہیں جس سے مقامی سطح پر باز پرس کی جا سکے ،تاہم اس سلسلہ میں والڈ سٹی حکام کو تشویش اور صورتحال سے آگاہ بھی کیا گیا مگر کوئی خاص نوٹس نہیں لیا جا رہا اوروالڈ سٹی کا یہ منصوبہ فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویسٹ مینجمنٹ ملازمین 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم احتجاج کی دھمکی

اڑھائی لاکھ بجلی چور پکڑے گئے

سینٹری ورکر پر شہری کا بدترین تشدد، ٹانگ توڈ ڈالی

میپکو ہیڈ کوارٹر میں فاؤنٹین پار کنگ ایریا کا افتتاح

مسلم لیگ ن کا حکومت سے اظہار تشکر کیلئے عوامی ریلی کا انعقاد

حکومتی کارکردگی ،ن لیگی ارکان اسمبلی کی اظہار تشکر ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر