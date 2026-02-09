ضلع کچہری عمارت کی بحالی ،تزئین وآرائش خزانے پر بوجھ
2020میں منصوبہ شروع،18کروڑ لاگت ،اب تک کام مکمل نہ ہوسکاتعمیر انتہائی سست روی سے جاری ،منصوبہ کی ابتدائی لاگت تین گنابڑھ چکی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع کچہری میں قائم برطانوی دور کی سرکاری عمارت کی پرانی شکل بحال کرنے اور اس کی تزئین و آرائش کا منصوبہ بد انتظامی اور متنازعہ معاملات کے باعث خزانے پر بوجھ بن کر رہ گیا ہے ،جبکہ پیشہ ورانہ مہارت کا فقدان منصوبہ کی افادیت پر سوالات اٹھانے لگا ہے ،،ذرائع کے مطابق سابق حکومت پنجاب کی جانب سے 2020میں والڈ سٹی اتھارٹی سے خصوصی معاہدہ کے بعد عمارت کی پرانی شکل بحال کرنے کیلئے تزئین و آرائش کا کام شروع ہوا،ساڑھے 18 کروڑ روپے کی ابتدائی لاگت سے شروع اس منصوبہ کی تکمیل کا وقت 18 ماہ طے تھی ،مگر بد قسمتی سے یہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا، ٹھیکیدار کی جانب سے کام کی رفتار پر انتظامیہ پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر تے ہوئے تعمیراتی کاموں کے معیار کی قلعی بھی کھول چکی ہے ، مبینہ طور پر ناقص میٹریل استعمال کرنے اور ڈنک ٹپاؤ پالیسی سے جہاں حکومتی میرٹ سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے وہاں اب تک ہونیوالے کاموں میں پیشہ ورانہ مہارت کا فقدان صاف ظاہر ہو رہا ہے ،یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر پرانے میٹریل کا بھی استعمال کیا گیاہے ،اور ڈیڈلائن گزرنے کے باوجود اسکی تعمیر انتہائی سست روی سے جاری ہے ،جس سے منصوبہ کی ابتدائی لاگت تین گنابڑھ چکی ہے اور اس میں اضافہ قومی خزانے پر اضافی بوجھ بنتا دکھائی دے رہا ہے ، اس عمارت میں ڈسٹرکٹ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے تمام شعبہ جات قائم ہیں ،ریونیو ڈیپارٹمنٹ حکام کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ براہ راست لاہور سے کنٹرول کیا جا رہا ہے ایسا کوئی میکنزم نہیں جس سے مقامی سطح پر باز پرس کی جا سکے ،تاہم اس سلسلہ میں والڈ سٹی حکام کو تشویش اور صورتحال سے آگاہ بھی کیا گیا مگر کوئی خاص نوٹس نہیں لیا جا رہا اوروالڈ سٹی کا یہ منصوبہ فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے ۔