13پی ٹی آئی کارکن ایک ماہ کیلئے نظربندکر دئیے گئے

  سرگودھا
13پی ٹی آئی کارکن ایک ماہ کیلئے نظربندکر دئیے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ممکنہ ہڑتال ،احتجاج کے پیش نظر نقص امن کے خدشہ کے پیش نظر پی ٹی آئی عہدیداروں ،کارکنوں اور ارکان اسمبلی کے دفاتر ،رہائش گاہوں میں چیکنگ کا سلسلہ جاری رہا اور تحریک انصاف کے 13 کارکنوں کو ایک ماہ کے لیے تین ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا گیا۔

نظر بند ہونیوالوں میں تحصیل سرگودھا سے 6،بھیرہ 2،سلانوالی2 ،ساہی وا ل،بھلوال ،کوٹمومن سے 1،1کارکن شامل ہیں ، اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا کسی کو غیر قانونی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ۔

 

