آوارہ کتوں کی تلفی ایک دوسرے پر ڈالنے کی روش برقرار
انتظامیہ اعلانات تک محدود ،تلفی اور ویکسین کی ذمہ داری کا تعین نہ ہوسکا آوارہ کتے اور ان کے کاٹنے کے واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد باعث تشویش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہرسمیت ضلع بھر میں آوارہ کتوں کی تلفی کا معاملہ ایک دوسرے پر ذمہ داری عائد کرنے کی روش نے مسلسل التواء میں ڈال رکھا ہے ، جبکہ ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ اعلانات تک ہی محدود ہے ،ذرائع کے مطابق محکمہ صحت اور بلدیاتی اداروں میں آوارہ کتوں کی تلفی اور ویکسین کی ذمہ داری کا تعین نہ ہونے کے باعث جہاں یہ معاملہ غیر ضروری طول پکڑ رہا ہے وہاں آوارہ کتوں اور ان کے کاٹنے کے واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد باعث تشویش بنتی جا رہی ہے ،انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ میں ٹیکنیکی معاونت اور ادویات فراہمی کی ذمہ داری محکمہ صحت کی ہے جبکہ صحت حکام نے صورتحال کا ذمہ دار بلدیاتی اداروں کو دیا ہے ۔