صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ایس ایس بی کوچنگ فراہم کرنیوالی 3اکیڈمیاں سیل

  • سرگودھا
آئی ایس ایس بی کوچنگ فراہم کرنیوالی 3اکیڈمیاں سیل

آئی ایس ایس بی کوچنگ فراہم کرنیوالی 3اکیڈمیاں سیل کسی قسم کی سرکاری منظوری موجود تھی اور نہ ہی قانونی تقاضے پورے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر آئی ایس ایس بی کوچنگ فراہم کرنے والے اداروں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے شہر میں قائم3اکیڈمیوں کو فوری طور پر سیل کر دیا۔ سیل کی جانے والی اکیڈمیوں میں اسٹار فورسز اکیڈمی اور عزیز فورسز اکیڈمی، سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودہا اور الخیرالرحمٰن فورسز اکیڈمی، نزد کراؤن پیلس خوشاب روڈ سرگودھا شامل ہیں۔کارروائی کے دوران ان اداروں کے پاس نہ تو کسی قسم کی سرکاری منظوری موجود تھی اور نہ ہی قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے ۔ ضلع انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی ادارے کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ بھی شہر بھر میں ایسے اداروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویسٹ مینجمنٹ ملازمین 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم احتجاج کی دھمکی

اڑھائی لاکھ بجلی چور پکڑے گئے

سینٹری ورکر پر شہری کا بدترین تشدد، ٹانگ توڈ ڈالی

میپکو ہیڈ کوارٹر میں فاؤنٹین پار کنگ ایریا کا افتتاح

مسلم لیگ ن کا حکومت سے اظہار تشکر کیلئے عوامی ریلی کا انعقاد

حکومتی کارکردگی ،ن لیگی ارکان اسمبلی کی اظہار تشکر ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر