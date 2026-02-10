صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی ٹریفک پولیس کا 24 گھنٹوں میں کریک ڈاؤن، 363 چالان اور 119 گاڑیاں بند

  • سرگودھا
میانوالی ٹریفک پولیس کا 24 گھنٹوں میں کریک ڈاؤن، 363 چالان اور 119 گاڑیاں بند

میانوالی (نامہ نگار )میانوالی ٹریفک پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن \"یکساں قانون کا نفاذ اور محفوظ پنجاب\" اور آئی جی پنجاب پولیس عبد الکریم کی خصوصی ہدایات پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایت پر ڈی ٹی او طیب علی شاہ کی زیر قیادت میانوالی ٹریفک پولیس نے موٹر وہیکلز کی نئی ترمیم شدہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے کیے ۔

 

