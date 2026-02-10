غزہ پیس بورڈ میں شمولیت قومی مفاد کیخلاف مولانا فدا الرحمٰن
خوشاب (نمائندہ دُنیا)جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے امیر مولانا حافظ فداء الرحمٰن نے امریکہ کی جانب سے تشکیل دیے گئے نام نہاد غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس میں پاکستان کی شمولیت کے فیصلے کو قابلِ مذمت قرار دیا ہے ۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیرِ صدارت 19 فروری کو بلایا جانے والا اس بورڈ کا اجلاس کسی بھی حوالے سے فلسطینی مسلمانوں اور عالمِ اسلام کے حق میں نہیں، بلکہ غزہ میں فلسطینی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے اسرائیلی مظالم پر پردہ ڈالنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے ۔مولانا فداء الرحمٰن کا کہنا تھا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ہزاروں معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں اور پوری دنیا اسرائیل کے جنگی جرائم کی مذمت کر رہی ہے ۔ ایسے نازک موقع پر کسی ایسے فورم کا حصہ بننا جو امریکی سرپرستی میں فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہو، قومی اور ملی مفادات کے سراسر منافی ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ ستم ظریفی ہے کہ برطانیہ، فرانس اور ناروے جیسے اہم یورپی ممالک نے اس بورڈ کو اقوامِ متحدہ کے کردار کو چیلنج کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا، لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت عوامی خواہشات کے برعکس امریکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس متنازع فورم کا حصہ بننے جا رہی ہے ۔