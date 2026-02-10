صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چادر و چار دیواری کے تقدس کی پامالی ناقابلِ قبول :ملک حسن اسلم

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)پنجاب اسمبلی کے رکن پی ٹی آئی کے راہنما ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ 8فروری کو پاکستان کے غیور عوام نے رضاکارانہ طور پر ہڑتال کر کے چوری شدہ مینڈیٹ کے خلاف اپنا واضح فیصلہ سنا دیا کہ اقتدار صرف اسی قیادت کا حق ہے جسے عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے ، عوام کی رائے کا احترام کیے بغیر ملک میں سیاسی استحکام ممکن نہیں۔

جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے پولیس کی جانب سے زبردستی دکانیں کھلوانے اور کارکنوں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرامن عوامی ہڑتال ہے ۔جس میں کسی قسم کی مزاحمت یا تشدد شامل نہیں، کارکنوں کی گرفتاریاں، گھروں پر چھاپے اور چادر و چار دیواری کے تقدس کی پامالی ناقابلِ قبول ہے ۔

 

