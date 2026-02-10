پتنگ بازی کیخلاف جاری کریک ڈاون مین 2 پتنگ فروش گرفتار
خوشاب(نمائندہ دُنیا)جوہرآباد میں پتنگ بازی کیخلاف جاری کریک ڈاون کے دوران 2اورپتنگ فروش قانون کی گرفت میں آ گئے ، سٹی پولیس جوہر آباد نے ملز موں سے 10پتنگ بر آمد بطور ثبوت تحویل میں لے لئے اور دونوں پتنگ فروشوں کیخلاف کائیٹ فلائینگ ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لئے ۔
ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے پتنگ بازی کیخلاف جاری کریک ڈاؤں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع خوشاب میں پتنگ بازی اور بسنت منانے کی قطعی اجازت نہیں خلاف ورزی مرتکب افراد کیخلاف سخت کاروئی ہو گی ۔