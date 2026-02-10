صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے ہر اقدام کی تائید کرنا ہو گی :افضل اعوان

  • سرگودھا
دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے ہر اقدام کی تائید کرنا ہو گی :افضل اعوان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کے میڈیا کوآرڈینیٹر و سرگودھا سٹی کے سرپرست امیر افضل اعوان نے اسلام آباد سانحہ پر اہل تشیع کے احتجاجی مظاہرہ میں شرکت کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا دہشتگردی کے پرتشدد اور ظالمانہ طرز عمل کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو مکمل ھم آئنگی اور رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے اور ملک سے دھشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے اس کی مکمل تائید کرنا ہو گی۔

 انہوں نے کہا کہ دھشت گردی کے حوالے سے مدارس یا کسی بھی مکتب فکر کو ٹارگٹ کرنا ناقابل قبول ھے جس میں سیاسی راھنماوں کو بالغ نظری کا ثبوت دینا چاھیے اور دھشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے پائے جانے والے متفقہ موقف کو آگے بڑھانے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن کے لئے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔اور دہشتگردی کے مکمل خاتمہ تک متحد اور سسیہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب ایجوکیشن فائونڈیشن کا سکولوں میں ڈیجیٹل کیمرے لگانے کا فیصلہ

محکمہ سوئی گیس نے گلی محلے کھود ڈالے ، ڈی سی کا نوٹس

گگومنڈی :تجاوزات کی بھرمار ،ٹریفک جام معمول بن گیا

بوگس چیک دینے کے الزام میں دو افرادکیخلاف مقدمات درج

خاتون کومکان کا جھانسہ دیکرلاکھوں روپے ہتھیانے پرمقدمہ

کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور قیمتی سامان کی چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس