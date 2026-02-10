دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے ہر اقدام کی تائید کرنا ہو گی :افضل اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کے میڈیا کوآرڈینیٹر و سرگودھا سٹی کے سرپرست امیر افضل اعوان نے اسلام آباد سانحہ پر اہل تشیع کے احتجاجی مظاہرہ میں شرکت کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا دہشتگردی کے پرتشدد اور ظالمانہ طرز عمل کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو مکمل ھم آئنگی اور رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے اور ملک سے دھشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے اس کی مکمل تائید کرنا ہو گی۔
انہوں نے کہا کہ دھشت گردی کے حوالے سے مدارس یا کسی بھی مکتب فکر کو ٹارگٹ کرنا ناقابل قبول ھے جس میں سیاسی راھنماوں کو بالغ نظری کا ثبوت دینا چاھیے اور دھشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے پائے جانے والے متفقہ موقف کو آگے بڑھانے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن کے لئے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔اور دہشتگردی کے مکمل خاتمہ تک متحد اور سسیہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے ۔