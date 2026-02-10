صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیدائش و اموات کا بروقت اندراج نہ ہو نے پر سخت کارروائی ہو گی: بابر شہزاد رانجھا

  • سرگودھا
پیدائش و اموات کا بروقت اندراج نہ ہو نے پر سخت کارروائی ہو گی: بابر شہزاد رانجھا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر بابر شہزاد رانجھا نے پیدائش و اموات کے بروقت اندراج کیلئے یونین کونسل سیکرٹریز اور میونسپل کمیٹیز کے متعلقہ اہلکاروں پر واضح کیا ہے کہ تاخیر اور اندراج نہ ہونے پر متعلقہ اہلکار کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی،اس ضمن میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے۔

کہ یونین کونسل کے سیکرٹریز ہر گاؤں اور وارڈ میں ماہانہ بنیادوں پر مختلف تاریخوں میں مختص جگہ پر جا کر منادی کروا کر پیدائش و اموات کا اندراج کرینگے ، اسی طرح میونسپل کمیٹی کا متعلقہ عملہ بھی وارڈوں کی تاریخیں مقرر کر کے اندراج کو یقینی بنائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈاکٹرز خدمت سے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے :کمشنر

آٹے اور گندم کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں کو شدیدمشکلات کا سامنا

ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال برائے بہتر صحت اور پیداوار پر سیمینار

گلبرگ:سکیورٹی انتظامات ناقص، تین دکاندار گرفتار

خریداری کے بہانے دکان سے کپڑے اور سامان چوری، مقدمہ درج

بجلی چوری کرنے والا شہری گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس