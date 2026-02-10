پیدائش و اموات کا بروقت اندراج نہ ہو نے پر سخت کارروائی ہو گی: بابر شہزاد رانجھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر بابر شہزاد رانجھا نے پیدائش و اموات کے بروقت اندراج کیلئے یونین کونسل سیکرٹریز اور میونسپل کمیٹیز کے متعلقہ اہلکاروں پر واضح کیا ہے کہ تاخیر اور اندراج نہ ہونے پر متعلقہ اہلکار کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی،اس ضمن میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے۔
کہ یونین کونسل کے سیکرٹریز ہر گاؤں اور وارڈ میں ماہانہ بنیادوں پر مختلف تاریخوں میں مختص جگہ پر جا کر منادی کروا کر پیدائش و اموات کا اندراج کرینگے ، اسی طرح میونسپل کمیٹی کا متعلقہ عملہ بھی وارڈوں کی تاریخیں مقرر کر کے اندراج کو یقینی بنائے گی۔