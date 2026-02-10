صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستا ن ا سو قت حا لت جنگ میں ہے :مرزا محمد اسلام

  • سرگودھا
پاکستا ن ا سو قت حا لت جنگ میں ہے :مرزا محمد اسلام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)لیگی رہنماء و سابق یو سی چیئرمین مرزا محمد اسلام نے اسلام آ با د میں ہونے وا لی دہشت گر د ی کی شد ید ا لفاظ میں مذمت شہدا کے د ر جا ت بلند اور لوا حقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کر تے ہو ئے کہا کہ پاکستا ن ا سو قت حا لت جنگ میں ہے ملک دشمن فرقہ وارا نہ کشید گی چاہتے ہیں۔

 ا ن کے ا ند رو نی بیر و نی ا یجنٹ دہشت گر دتنظیموں کے ذریعے بد امنی اور افرا تفر ی پھیلا نے کے درپے ہیں پاکستا ن کی کا ر و با ر ی بر اد ر ی دہشت گر د ی کے خاتمہ اور ا من و ا ما ن بر قرار ر کھنے کی جد و جہد میں اپنی حکو مت اور افوا ج کے ساتھ ہیں اورا ن کی قر با نیوں کو سلام پیش کر تے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈمپنگ سائٹ پر آزمائشی بائیو گیس پلانٹ کا تجربہ کامیاب

سیالکوٹ : چاول 300، دال چنا کی قیمت 220 روپے کلو مقرر

کمشنر نے پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے سپورٹس گالا کا افتتاح کر دیا

سیالکوٹ میں 32 رمضان نگہبان دسترخوان لگائے جائیں گے

شیڈول تبدیل ، گورنر پنجاب 14 کے بجائے 13 فروری کو نو شہرہ ورکاں آئینگے

ملی بھگت سے 2 مرلہ پر 6 منزلہ خطرناک عمارت تعمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس