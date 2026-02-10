پاکستا ن ا سو قت حا لت جنگ میں ہے :مرزا محمد اسلام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)لیگی رہنماء و سابق یو سی چیئرمین مرزا محمد اسلام نے اسلام آ با د میں ہونے وا لی دہشت گر د ی کی شد ید ا لفاظ میں مذمت شہدا کے د ر جا ت بلند اور لوا حقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کر تے ہو ئے کہا کہ پاکستا ن ا سو قت حا لت جنگ میں ہے ملک دشمن فرقہ وارا نہ کشید گی چاہتے ہیں۔
ا ن کے ا ند رو نی بیر و نی ا یجنٹ دہشت گر دتنظیموں کے ذریعے بد امنی اور افرا تفر ی پھیلا نے کے درپے ہیں پاکستا ن کی کا ر و با ر ی بر اد ر ی دہشت گر د ی کے خاتمہ اور ا من و ا ما ن بر قرار ر کھنے کی جد و جہد میں اپنی حکو مت اور افوا ج کے ساتھ ہیں اورا ن کی قر با نیوں کو سلام پیش کر تے ہیں ۔