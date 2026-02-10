صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پریس کلب کے سالانہ انتخابات پولنگ آج آ ج ہو گی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پریس کلب کے سالانہ انتخابات 2026/27کے لئے پولنگ آج 10 فروری کو ہو گی جس میں 15 نشستوں کے لئے 114 ووٹران اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے جس کیلئے 65 امیدواران کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے ۔

ریٹرننگ آفیسر نعیم ملک نے امیدواران کے کاغذات نامزدگی کی جاری فہرست کو حتمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کو بڑی خوش اسلوبی سے مکمل کیا جائے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ تمام صحافی اسی اعلی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے ان انتخابات کو پرامن، شفاف اور مثالی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور 10 فروری کو انتخابات کے پر امن ماحول میں پولنگ کو یقینی بنانے کے لئے تمام انتظامات مکمل ہیں۔

 

