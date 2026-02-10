صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالاباغ میں بی نظیر کفالت پروگرام کی قسط کی تقسیم کا جائزہ

  • سرگودھا
کالاباغ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، محمد سلیم نے گزشتہ روز کالاباغ کا دورہ کیا تاکہ مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی قسط کی تقسیم کے عمل کی نگرانی کی جا سکے ۔

دورے کے دوران انہوں نے خواتین کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات اور مالی رقوم کی ترسیل کے مراحل کا تفصیلی جائزہ لیا اور ہدایت دی کہ تقسیم کے تمام مراحل شفاف اور مؤثر طریقے سے مکمل ہوں۔محمد سلیم نے کہا کہ کالاباغ میں ایک ڈیوائس فعال ہے اور اس کی استعداد بڑھانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ خواتین کو سہولت فراہم کی جا سکے ۔ انہوں نے خواتین سے اپیل کی کہ صبر و تحمل سے کام لیں، اور یقین دلایا کہ تمام اہل خواتین اور بچوں کو ان کی مستحق رقوم بروقت فراہم کی جائیں گی۔

 

