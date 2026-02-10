خاندانی منصوبہ بندی میں علما کا کردار اہم ، سی ای او صحت بھکر
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ صحت و آبادی کے زیرِاہتمام بھکر کے ایک نجی ہوٹل میں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ علماء کرام، آئمہ مساجد، خطباء اور علاقائی بااثر شخصیات کی ماہانہ کارکردگی میٹنگ اور تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر صحت و آبادی بھکر ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔سی ای او صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سماجی رہنما کسی بھی معاشرے میں قابلِ قبول اور مناسب اقدامات کے نفاذ اور مثبت رائے عامہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ علماء کرام، خطباء، آئمہ مساجد اور دیگر بااثر شخصیات کو خاندانی منصوبہ بندی، تولیدی صحت، تعلیم اور معاشی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ بااثر شخصیات کی سماجی حیثیت، رسوخ اور مہارت کو بروئے کار لا کر خاندانی منصوبہ بندی کے حق میں شعور اجاگر کیا جا سکتا ہے اور معاشرتی رویّوں میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے ۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر مرید اصغر خان اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر محمد رمضان اعوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام، خطباء اور دیگر بااثر شخصیات خاندانی منصوبہ بندی کے پروگراموں کی حمایت اور صنفی مساوات کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کمیونٹی کی سطح پر خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد سے آگاہی کی ضرورت پر زور دیا۔