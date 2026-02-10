صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز کے دورۂ میانوالی پر استقبال کی تیاریاں جاری

  • سرگودھا
مریم نواز کے دورۂ میانوالی پر استقبال کی تیاریاں جاری تاریخی استقبال مسلم لیگ (ن) کو کمزور سمجھنے والوں کی آنکھیں کھول دے گا:مقررین

خوشاب (نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کی جانب سے وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے 12 فروری کے دورۂ میانوالی کے موقع پر فقیدالمثال استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔گزشتہ روز مسلم لیگ (ن) کی ضلعی قیادت کی جانب سے استقبالیہ قافلے کی تشکیل اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے موضع اتراء میں خصوصی میٹنگ بلائی گئی، جو بعد ازاں کنونشن کی شکل اختیار کر گئی۔ کنونشن میں مسلم لیگی عہدیداران اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی، جنرل سیکرٹری ملک کرم الٰہی بندیال اور دیگر مقررین نے کہا کہ وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوام کی حقیقی ترجمان اور ملک و قوم کے روشن و تابناک مستقبل کی علامت ہیں۔ ان کی قیادت میں پنجاب ترقی کی نئی منازل طے کر رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ محترمہ مریم نواز کی میانوالی آمد پر مسلم لیگی کارکن نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ فقیدالمثال استقبال کریں گے ۔ مقررین کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے آبائی ضلع میں وزیرِاعلیٰ پنجاب کا یہ تاریخی استقبال مسلم لیگ (ن) کو کمزور سمجھنے والوں کی آنکھیں کھول دے گا۔

 

