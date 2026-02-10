صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
گرینڈ آپریشن کے باوجود گرین بیلٹس کو آ زاد نہ کروایا جا سکا

گرینڈ آپریشن کے باوجود گرین بیلٹس کو آ زاد نہ کروایا جا سکاقابضین کو کوئی پوچھنے والا نہیں،صورتحال برقرار رہی تو قبضے بڑھیں گے :شہری

خوشاب (نمائندہ دُنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں ضلعی صدر مقام جوہر آباد میں تجاوزات کے خلاف کیے گئے گرینڈ آپریشن کے باوجود گرین بیلٹس کو ناجائز قابضین کے تسلط سے آزاد نہیں کرایا جا سکا۔ آج بھی گرین بیلٹس پر ڈنکے کی چوٹ پر ریت، بجری اور اینٹوں کا کاروبار جاری ہے اور ناجائز قابضین کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو شہر میں واقع کوئی بھی سرکاری قطعہ اراضی قبضہ مافیا کے شکنجے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جوہر آباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید ردِعمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ گرین بیلٹس کو واگزار کرانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

 

