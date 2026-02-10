الخدمت فاؤنڈیشن کا ڈنر، تھیلیسیمیا سنٹر ،کوئیک رسپانس سنٹر کا اعلان
میانوالی (نامہ نگار )الخدمت فاؤنڈیشن کے زیراہتمام ضلع میانوالی میں ایک شام انسانیت کی خدمت کے نام سے چیئرٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی صدر الخدمت رضوان احمد نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں ضلع بھر سے ممتاز شخصیات اور مخیر حضرات نے بھرپور شرکت کی۔اس موقع پر صوبائی صدر رضوان احمد نے ملک بھر میں الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ فاؤنڈیشن ملک بھر میں 27 ہزار سے زائد یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہے ۔ 2024ء میں الخدمت فاؤنڈیشن نے 23 ارب 46 کروڑ روپے مختلف خدمات پر خرچ کیے ، جس سے 2 کروڑ 25 لاکھ افراد مستفید ہوئے ۔
رضوان احمد نے بتایا کہ یتیم بچوں کو آغوش سنٹرز میں تعلیم فراہم کی جا رہی ہے اور ان کے تمام اخراجات بھی برداشت کیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں بچے اپنے گھروں میں موجود ہیں جنہیں الخدمت فاؤنڈیشن ساڑھے پانچ ہزار روپے ماہانہ وظیفہ دے رہی ہے ، جن میں ضلع میانوالی کے 100 بچے بھی شامل ہیں۔تقریب میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ قدرتی آفات کے موقع پر فوری امداد اور ریلیف کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن ڈویژنل رسپانس سنٹر قائم کرے گی، جو پورے سرگودھا ڈویژن میں خدمات انجام دے گا اور اس کا ڈویژنل ہیڈکوارٹر میانوالی میں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ، تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کے لیے میانوالی میں ایک آرٹ آف دی سٹیٹ تھیلیسیمیا سنٹر بھی قائم کیا جائے گا، جس کی مجموعی لاگت ایک کروڑ 45 لاکھ روپے ہوگی۔