زہریلا پانی چھوڑنے والے سٹون لیز ہولڈرز کیخلاف مقدمہ
سلانوالی (نمائندہ دُنیا)سلانوالی کے نواح میں قائم سٹون کریشنگ مارکیٹ میں پہاڑوں کے دامن میں نکاسِ آب اور پہاڑوں کا زہریلا پانی جمع کرنے کے لیے تعمیر کیے گئے ڈیم میں شگاف ڈالنے والے نامعلوم سٹون لیز ہولڈرز کے خلاف تھانہ سلانوالی پولیس نے محکمہ مائنز اینڈ منرلز کے اہلکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔بتایا گیا ہے کہ ڈیم میں جمع زہریلا پانی قرب و جوار کی زرعی زمینوں میں داخل ہونے سے سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کھڑی گندم کی فصل تباہ ہو گئی جبکہ درجنوں مویشی بھی ہلاک ہو گئے ۔
واقعے کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری مائنز اینڈ منرلز پنجاب نعیم اللہ بھٹی اور چیف انسپکٹر مائنز رائے زبیر کھرل نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی چوہدری محمد اکمل اور محکمہ مال کے افسران نے بھی جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور متاثرہ کاشتکاروں کے نقصانات کے ازالے کے لیے جائزہ رپورٹ کی تیاری شروع کر دی ہے ۔