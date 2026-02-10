اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بے قابو، شہری پریشان
مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھا اور گردونواح میں اشیائے ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول نہ ہونے کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ اوورچارجنگ اور ناجائز منافع خوری کے سبب گوشت، دالیں، چاول سمیت دیگر اشیائے خوردونوش سرکاری نرخناموں کے برعکس من مانے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔
انتظامیہ کی جانب سے اشیائے خوردونوش کی قیمتیں مقرر کر کے ریٹ لسٹیں جاری تو کر دی جاتی ہیں، تاہم عملدرآمد نہ ہونے کے باعث شہری مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کیلے ٹھوس اقدامات کیے جائیں ۔اور اشیائے ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فروخت کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف میسر آ سکے ۔