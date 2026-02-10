صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھلوال:اسسٹنٹ کمشنر کی پالیسیوں سے آمدن میں اضافہ

  • سرگودھا
بھلوال (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل نے کہا ہے کہ ان کی مثبت پالیسیوں کی وجہ سے 3 کروڑ روپے آمدن والی بلدیہ اب 13 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے ۔ انہوں نے شہریوں، سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور انجمن تاجران کی سرکردہ شخصیات سے بھلوال شہر کی تعمیر و ترقی اور خوبصورتی کے لیے تعاون کی اپیل کی۔یہ بات انہوں نے بھلوال شہر کی سرکردہ شخصیات کے نمائندہ وفد سے گفتگو کے دوران کہی۔ اس موقع پر مسلم لیگ ن کے افتخار احمد مغل، چودھری محمد اکرام ارائیں، حاجی یوسف سلیم، صدر بھلوال پریس کلب مرزا محمد اسلم بیگ اور صدر انجمن تاجران کے عہدیداران ڈاکٹر طارق محمود خان، محمد علی جٹ، سکندر فرمان، عبدالقدیر بھی موجود تھے ۔

اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ ان کی زیر نگرانی سلیمان پور سٹیڈیم اور فیملی پارک کی تزئین و آرائش کی گئی ہے اور شہر میں چار ریڑھی بازار قائم کیے گئے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ شہر میں کہیں بھی مین ہول ڈھکن کے بغیر نہ ہو۔انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ سیوریج مین ہولز کے ڈھکن، گہرے تالاب اور آوارہ کتوں کی نشاندہی کریں تاکہ بروقت اقدامات کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ تاجروں کو ہدایت دی گئی کہ دکانوں میں آگ بجھانے والے آلات ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے مشورے سے رکھیں۔وفد کے شرکاء نے اپنی مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔

 

مزید پڑہیئے

