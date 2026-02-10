سانحہ اسلام آباد کی مذمت،شیعہ و سنی علماء و عوام کی ریلی
سانحہ اسلام آباد کی مذمت،شیعہ و سنی علماء و عوام کی ریلی ریلی کا انعقاد جامعہ مسجد جعفریہ محلہ ہاشم شاہ میں نماز مغرب کے بعد کیا گیا
کالاباغ (نمائندہ دنیا)میانوالی میں جامعہ مسجد و امام بارگاہ خدیجتہ الکبریٰ میں ہونے والے المناک خودکش دھماکے کے خلاف ایک بھرپور احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کے نتیجے میں 31 افراد شہید اور 170 سے زائد زخمی ہوئے تھے ۔ ریلی کی قیادت علامہ سید انتظار مہدی نجفی نے کی۔ ریلی کا انعقاد جامعہ مسجد جعفریہ محلہ ہاشم شاہ میں نماز مغرب کے بعد کیا گیا، جس میں سانحہ اسلام آباد کے شہداء کے ورثا سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کے لیے شیعہ و سنی اہل اسلام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ قائدین ریلی میں علامہ سید انتظار مہدی نجفی، سید قمر رضا شاہ بخاری، سید آغا مرتضیٰ شاہ اور سید اظہر حسن شاہ شامل تھے ۔ریلی کے شرکا نے حملے کی شدید مذمت کی اور اسے انتظامیہ اسلام آباد کی غفلت اور ناہلی کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا۔ قائدین نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور یہ سانحہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے اور قتل و غارت کے لیے دشمن کی سازش ہے ۔
علامہ سید انتظار مہدی نجفی نے سوال اٹھایا کہ دہشت گرد جو افغانستان میں تربیت لیتے ہیں، وہ دیگر ممالک میں کیوں نہیں حملہ کرتے بلکہ صرف پاکستان میں ہی دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ریلی کے دوران کثیر تعداد میں نوحہ خوانوں نے ماتمی نوحے پڑھے اور آخر میں ممتاز سنی عالم مولانا قاری عبدالرحمن جامی نے خطاب کرتے ہوئے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ حملہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ شرکائے ریلی نے شیعہ و سنی بھائی بھائی، امریکہ و اسرائیل مردہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے ۔