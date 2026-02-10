صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر بھلوال کا اچانک دورہ، ستھرا پنجاب پروگرام کا جائزہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر بھلوال کا اچانک دورہ، ستھرا پنجاب پروگرام کا جائزہ مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی چیک کی گئی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری نے تحصیل بھلوال کا اچانک دورہ کیا اور مختلف علاقوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنر بھلوال اور سرگودھا بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے چک 26 شمالی، چک 15 شمالی میں قائم کینو جوس فیکٹری، بھلوال سٹی ایریاز، ٹی ایچ کیو ہسپتال بھلوال، فیملی پارک اور اسسٹنٹ کمشنر آفس بھلوال کا دورہ کیا۔ مختلف مقامات پر صفائی کی صورتحال، عوامی سہولیات اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ٹی ایچ کیو ہسپتال کے دورے کے دوران مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور صفائی کے انتظامات چیک کیے گئے ۔

ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ علاج معالجے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔فیملی پارک اور شہری علاقوں کے معائنے کے دوران صفائی کے معیار پر زور دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی گئیں کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت روزانہ کی بنیاد پر مؤثر مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کو صاف ستھرا ماحول اور بہتر سہولیات فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے فیلڈ میں اچانک دوروں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔

 

