دھی رانی پروگرام 168 جوڑوں کی آ ج اجتماعی شادی
دھی رانی پروگرام 168 جوڑوں کی آ ج اجتماعی شادی صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ تقریب کے مہمانِ خصوصی ہوں گے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب کے فلیگ شپ منصوبے ’’پنجاب دھی رانی پروگرام‘‘ کے تحت اجتماعی شادی کی تقریب آج 10 فروری بروز منگل شام چار بجے میلانو ایونٹ کمپلیکس، لاہور روڈ پر منعقد ہوگی۔تقریب میں 168 سے زائد جوڑوں کی اجتماعی شادی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر برائے سماجی بہبود و بیت المال سہیل شوکت بٹ تقریب کے مہمانِ خصوصی ہوں گے ۔اس موقع پر کمشنر سرگودھا ڈویژن، ڈپٹی کمشنر، انتظامی افسروں ، معزز پارلیمنٹیرینز اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی شرکت کریں گی۔