رمضان بازار، دسترخوان اور نگہبان کارڈز کی حتمی تیاری
رمضان بازار، دسترخوان اور نگہبان کارڈز کی حتمی تیاری نگہبان کارڈز کی تقسیم ایک دو روز میں شروع کی جائے گی : ڈپٹی کمشنر کی بریفنگ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چودھری کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، تمام اسسٹنٹ کمشنرز، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اور مارکیٹ کمیٹی کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں وزیراعلیٰ پنجاب کے رمضان پیکیج ، رمضان دسترخوانوں اور رمضان بازاروں کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ہر تحصیل میں آٹھ رمضان دسترخوان قائم کیے جائیں گے جہاں روزانہ 200 سے زائد افراد کے لیے افطاری کا انتظام ہوگا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ افطاری کے انتظامات باوقار ہوں، معیاری کھانا فراہم کیا جائے اور مناسب نشست کا اہتمام ہو، جبکہ صفائی ستھرائی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں افطار کے فوری بعد صفائی کے اقدامات مکمل کریں گی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سہولت بازار فوری طور پر رمضان بازاروں میں تبدیل کیے جائیں، جہاں چینی، آٹا، دالیں، سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں اور سرکاری نرخوں پر دستیاب ہوں۔
اسسٹنٹ کمشنرز کو اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کا ازسرنو جائزہ لے کر رمضان ریٹس جاری کرنے کی ہدایت دی گئی۔اجلاس میں نگہبان کارڈز کی تقسیم کے انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ نگہبان کارڈز کی تقسیم ایک دو روز میں شروع کی جائے گی اور یہ سہولت باعزت اور منظم طریقے سے مستحق افراد تک پہنچائی جائے گی۔
ڈپٹی کمشنر نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا اور ناقص کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مقررہ نرخ ہر دکان پر نمایاں آویزاں ہوں، الیکٹرانک ریٹ بورڈز فعال کیے جائیں اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ کم از کم 40 انسپکشنز کریں۔اجلاس میں سبزی و فروٹ منڈی کی صفائی کی ناقص صورتحال پر بھی اظہارِ ناراضگی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹ کمیٹی کو فوری بہتری اور مستقل صفائی کے احکامات جاری کیے اور ہدایت کی کہ رمضان المبارک کے دوران عوام کو ریلیف کی فراہمی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔