صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا یونیورسٹی میں جاپانی طریقہ کارکردگی سیمینار کا انعقاد

  • سرگودھا
سرگودھا یونیورسٹی میں جاپانی طریقہ کارکردگی سیمینار کا انعقاد

سرگودھا یونیورسٹی میں جاپانی طریقہ کارکردگی سیمینار کا انعقادخصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا اور اور آئی ڈی مٹسو کے سینئر ایڈوائزر تھے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس، یونیورسٹی آف سرگودھا اور معروف جاپانی کمپنی آئی ڈی مٹسو کے زیر اہتمام ایک روزہ خصوصی سیمینار ‘‘جاپانی طریقہ کارکردگی، مقصد اور درستگی’’ اور یونیورسٹی سپورٹس گالا 2024-25 میں بہترین کارکردگی کے حامل شعبہ جات کو انعامات دینے کی تقریب ملک فیروز خان نون بزنس سکول میں منعقد ہوئی۔سیمینار کے مہمان خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس اور آئی ڈی مٹسو کے سینئر ایڈوائزر مسٹر ساتوشن تھے ۔ خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ دنیا میں ترقی کرنے والی اقوام نے نظم و ضبط کو اپنا شعار بنایا۔ پابندی وقت اور نظم و ضبط کے بغیر کسی بھی شعبے میں کامیابی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عظیم مقصد اور کامیابی کے لیے مستقل مزاجی، ہمت اور دیانت داری ضروری ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ جاپان دنیا میں ترقی یافتہ ملک بن سکا ہے ۔پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا کہ یونیورسٹی علم اور تحقیق کے ساتھ کھیلوں میں بھی بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے ، اور گذشتہ 24 برسوں سے سپورٹس گالا کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے ۔ اس کامیابی کا سہرا ڈائریکٹر سپورٹس مہر احمد خان ہرل اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے ۔

انہوں نے معروف تاجر شاہد محمود کا شکریہ ادا کیا، جن کے تعاون سے یونیورسٹی کھیلوں کے ایونٹس کامیابی سے منعقد کروا رہی ہے ۔وائس چانسلر نے آئی ڈی مٹسو کے سینئر ایڈوائزر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ان ڈور کھیلوں کے لیے جدید جمنیزیم کی اشد ضرورت ہے اور کمپنی کے تعاون سے یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے ۔ مسٹر ساتوشن نے کہا کہ پاکستان ایک مہمان نواز اور پرامن ملک ہے ، جہاں چھوٹے کاروبار بھی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کی عمارات، کھیلوں کے میدان اور تعلیمی بلاکس کو دیکھ کر متاثرگی کا اظہار کیا۔تقریب میں معروف تاجر اور سماجی رہنماء شاہد محمود نے وائس چانسلر کی جمنیزیم کی خواہش کو سراہا اور جاپانی کمپنی کے ساتھ اس منصوبے پر غور کرنے کا اعلان کیا۔سپورٹس گالا میں وائس چانسلر اور مسٹر ساتوشن نے مجموعی طور پر اول، دوم اور سوم آنے والے شعبہ جات اور غیر معمولی کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں میں ٹرافیاں تقسیم کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب ایجوکیشن فائونڈیشن کا سکولوں میں ڈیجیٹل کیمرے لگانے کا فیصلہ

محکمہ سوئی گیس نے گلی محلے کھود ڈالے ، ڈی سی کا نوٹس

گگومنڈی :تجاوزات کی بھرمار ،ٹریفک جام معمول بن گیا

بوگس چیک دینے کے الزام میں دو افرادکیخلاف مقدمات درج

خاتون کومکان کا جھانسہ دیکرلاکھوں روپے ہتھیانے پرمقدمہ

کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور قیمتی سامان کی چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس