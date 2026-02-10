سرگودھا یونیورسٹی میں جاپانی طریقہ کارکردگی سیمینار کا انعقاد
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس، یونیورسٹی آف سرگودھا اور معروف جاپانی کمپنی آئی ڈی مٹسو کے زیر اہتمام ایک روزہ خصوصی سیمینار ‘‘جاپانی طریقہ کارکردگی، مقصد اور درستگی’’ اور یونیورسٹی سپورٹس گالا 2024-25 میں بہترین کارکردگی کے حامل شعبہ جات کو انعامات دینے کی تقریب ملک فیروز خان نون بزنس سکول میں منعقد ہوئی۔سیمینار کے مہمان خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس اور آئی ڈی مٹسو کے سینئر ایڈوائزر مسٹر ساتوشن تھے ۔ خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ دنیا میں ترقی کرنے والی اقوام نے نظم و ضبط کو اپنا شعار بنایا۔ پابندی وقت اور نظم و ضبط کے بغیر کسی بھی شعبے میں کامیابی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عظیم مقصد اور کامیابی کے لیے مستقل مزاجی، ہمت اور دیانت داری ضروری ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ جاپان دنیا میں ترقی یافتہ ملک بن سکا ہے ۔پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا کہ یونیورسٹی علم اور تحقیق کے ساتھ کھیلوں میں بھی بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے ، اور گذشتہ 24 برسوں سے سپورٹس گالا کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے ۔ اس کامیابی کا سہرا ڈائریکٹر سپورٹس مہر احمد خان ہرل اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے ۔
انہوں نے معروف تاجر شاہد محمود کا شکریہ ادا کیا، جن کے تعاون سے یونیورسٹی کھیلوں کے ایونٹس کامیابی سے منعقد کروا رہی ہے ۔وائس چانسلر نے آئی ڈی مٹسو کے سینئر ایڈوائزر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ان ڈور کھیلوں کے لیے جدید جمنیزیم کی اشد ضرورت ہے اور کمپنی کے تعاون سے یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے ۔ مسٹر ساتوشن نے کہا کہ پاکستان ایک مہمان نواز اور پرامن ملک ہے ، جہاں چھوٹے کاروبار بھی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کی عمارات، کھیلوں کے میدان اور تعلیمی بلاکس کو دیکھ کر متاثرگی کا اظہار کیا۔تقریب میں معروف تاجر اور سماجی رہنماء شاہد محمود نے وائس چانسلر کی جمنیزیم کی خواہش کو سراہا اور جاپانی کمپنی کے ساتھ اس منصوبے پر غور کرنے کا اعلان کیا۔سپورٹس گالا میں وائس چانسلر اور مسٹر ساتوشن نے مجموعی طور پر اول، دوم اور سوم آنے والے شعبہ جات اور غیر معمولی کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں میں ٹرافیاں تقسیم کیں۔