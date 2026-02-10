سٹرس ایکسپورٹ کا حجم 120 ہزار میٹرک ٹن سے بڑھنے کا امکان
سٹرس ایکسپورٹ کا حجم 120 ہزار میٹرک ٹن سے بڑھنے کا امکانکاشتکاروں کو تسلی بخش ریٹس بھی مل رہے ، ایکسپورٹرز کو بھی فائدہ مل رہا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلع سرگودھا سے رواں سال اب تک 97 ہزار میٹرک ٹن سے زائد سٹرس ایکسپورٹ ہو چکی ہے جبکہ سیزن کے اختتام تک یہ حجم 120 ہزار میٹرک ٹن سے تجاوز کرنے کا امکان ہے ۔ اس سال سٹرس کی پیداوار بہتر رہی اور کاشتکاروں کو تسلی بخش ریٹس بھی مل رہے ہیں، جن میں فی من قیمت 1,517 روپے تک ریکارڈ کی گئی ہے ۔یہ انکشاف ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چودھری کی زیر صدارت وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سٹرس بحالی پروگرام کے اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں سٹرس کی پیداوار، کوالٹی، ایکسپورٹ اور کاشتکاروں کو سہولیات کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس کو بتایا گیا کہ رواں سال ضلع سرگودھا کا 70 فیصد سٹرس فروخت ہو چکا ہے اور مارکیٹ میں کسی قسم کا بحران نہیں۔ ڈالر ریٹ بہتر ہونے کے باعث ایکسپورٹرز کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے ۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں کوالٹی ایکسپورٹ میں نمایاں اضافہ ہوا، جہاں پچھلے سال 30 فیصد جبکہ رواں سال 50 فیصد اعلیٰ معیار کی پیداوار ایکسپورٹ کی گئی ہے ۔ڈائریکٹر سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اجلاس کو سپلائی چین، فارمز سے ایکسپورٹ تک کے مراحل اور نئی ورائٹیز پر بریفنگ دی۔
انہوں نے بتایا کہ رواں سال 60 نئی ورائٹیز متعارف کرائی گئی ہیں جو بین الاقوامی معیار پر پورا اترتی ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال سٹرس کی پیداوار 26 لاکھ میٹرک ٹن رہی جبکہ اس سال پیداوار 30 لاکھ میٹرک ٹن سے تجاوز کرنے کی توقع ہے ۔ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چودھری نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے جدید ذرائع ابلاغ بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سٹرس ریسرچ اور زرعی ماہرین سوشل میڈیا، یوٹیوب چینلز، لائیو سیشنز اور موبائل ایپس کے ذریعے کاشتکاروں کو بروقت آگاہی فراہم کریں تاکہ دور دراز علاقوں میں بیٹھے کسان بھی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔اجلاس میں ڈائریکٹر زراعت توسیع شاہد حسین، ڈائریکٹر سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ اکبر حیات، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹ کمیٹی، ڈی او انڈسٹری اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔