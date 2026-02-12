بجلی چوری پر 3 افراد کیخلاف مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بجلی چوری کرنیوالے 3افراد کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔ فیسکو ٹیموں نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران تین افراد کو ڈائریکٹ تاریں لگا کر اور میٹر ٹیمپر کرکے بجلی چوری کر رہے تھے۔کرنے میں ملوث پایا گیا۔ جن کیخلاف مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔
