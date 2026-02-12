صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوری پر 3 افراد کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بجلی چوری کرنیوالے 3افراد کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔ فیسکو ٹیموں نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران تین افراد کو ڈائریکٹ تاریں لگا کر اور میٹر ٹیمپر کرکے بجلی چوری کر رہے تھے۔کرنے میں ملوث پایا گیا۔ جن کیخلاف مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

